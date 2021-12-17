Ильхам Алиев повысил зарплаты сотрудников ряда организаций

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы сотрудников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.

Согласно распоряжению, с 1 января 2022 года ежемесячные должностные оклады руководителей и других сотрудников организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, повышаются в среднем на 20 процентов:

1.1. Президиум и Аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, Аппарат Гянджинского отделения;

1.2. Центр Гейдара Алиева;

1.3. Научный Центр «Азербайджанская Национальная Энциклопедия»;

1.4. Центр Ататюрка в Азербайджане;

1.5. Государственные архивы Азербайджанской Республики и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

1.6. Постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

1.7. Бакинский Международный Центр Мультикультурализма;

1.8. Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики;

1.9. Аппарат Аграрного Инновационного Центра Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики;

1.10. Финансовый Научно-учебный центр при Министерстве финансов Азербайджанской Республики;

1.11. Научно-методический центр по культуре и повышению квалификации Министерства культуры Азербайджанской Республики;

1.12. Государственный Фонд Кино Министерства Культуры Азербайджанской Республики;

1.13. «Мемориальный комплекс геноцида» в городе Губа, находящийся в подчинении Министерства культуры Азербайджанской Республики;

1.14. Аппарат Национального Аэрокосмического Агентства Министерства Оборонной Промышленности Азербайджанской Республики;

1.15. Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и центр судебно-психиатрической экспертизы;

1.16. Территориальный Центр финансовых расчетов Министерства образования Азербайджанской Республики;

1.17. Национальный Центр кулинарии Государственного Агентства по Туризму Азербайджанской Республики;

1.18. Фонд пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами Азербайджанской Республики;

1.19. Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку при Исполнительной власти города Баку;

1.20. Централизованная бухгалтерия в подчинении органов исполнительной власти.