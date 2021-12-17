Обнародован список медучреждений в Азербайджане, где можно привиться вакциной Pfizer

В Азербайджане вакциной Pfizer можно привиться в 33 медицинских учреждениях. Ранее американская вакцина была доступна в 17 медучреждениях.

Report представляет список медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer:

1. Бакинский оздоровительный центр

2. Центральная клиническая больница

3. Caspian International Hospital

4. Городская клиническая больница №2

5. Leyla Medical Center

6. Баку медикал плаза (Medilux)

7. Клинический медицинский центр

8. Городская поликлиника №1

9. Городская поликлиника №25

10. Melhem International Hospital

11. Yeni Klinika

12. Городская поликлиника №19

13. Сумгайытская детская поликлиника №2

14. Гянджинская международная больница

15. Ширванская центральная районная больница

16. Лянкяранская центральная районная больница

17. Шекинская центральная районная больница

18. Губинская центральная районная больница

19. Объединенная городская больница №6

20. Бардинский лечебно-диагностический центр

21. Объединенная городская больница №18

22. Габалинская центральная районная больница

23. Центральная городская больница Мингячевира

24. Объединенная городская больница №17

25. Медицинский центр Hayat Clinic

26. Гахская центральная районная больница

27. Поликлиника №18

28. Сальянская центральная районная больница

29. Объединенная городская больница №10

30. Объединенная городская больница №16

31. Хачмазская центральная районная больница

32. Евлахская центральная районная больница

33. Газахская центральная районная больница.