Обнародован список медучреждений в Азербайджане, где можно привиться вакциной Pfizer

В Азербайджане вакциной Pfizer можно привиться в 33 медицинских учреждениях. Ранее американская вакцина была доступна в 17 медучреждениях.
Report представляет список медучреждений, в которых можно привиться вакциной Pfizer:
1. Бакинский оздоровительный центр
2. Центральная клиническая больница
3. Caspian International Hospital
4. Городская клиническая больница №2
5. Leyla Medical Center
6. Баку медикал плаза (Medilux)
7. Клинический медицинский центр
8. Городская поликлиника №1
9. Городская поликлиника №25
10. Melhem International Hospital
11. Yeni Klinika
12. Городская поликлиника №19
13. Сумгайытская детская поликлиника №2
14. Гянджинская международная больница
15. Ширванская центральная районная больница
16. Лянкяранская центральная районная больница
17. Шекинская центральная районная больница
18. Губинская центральная районная больница
19. Объединенная городская больница №6
20. Бардинский лечебно-диагностический центр
21. Объединенная городская больница №18
22. Габалинская центральная районная больница
23. Центральная городская больница Мингячевира
24. Объединенная городская больница №17
25. Медицинский центр Hayat Clinic
26. Гахская центральная районная больница
27. Поликлиника №18
28. Сальянская центральная районная больница
29. Объединенная городская больница №10
30. Объединенная городская больница №16
31. Хачмазская центральная районная больница
32. Евлахская центральная районная больница
33. Газахская центральная районная больница.