В MEDİA прокомментировали вопрос в связи со скрытыми съемками в законопроекте



«Медиаграмотность в интересах самого государства, и государство берет на себя обеспечение ее реализации».

Об этом сегодня на совместном заседании комитета Милли Меджлиса по правам человека, и комитета по правовой политике и государственному строительству в формате видеоконференции в ходе обсуждений законопроекта «О медиа» сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов, сообщает АПА.

А.Исмайлов сказал, что после принятия этого закона предусматривается введение льгот и привилегий для журналистов и субъектов медиа.

А.Исмайлов также отметил, что положение в связи с размещением объявлений в официальных газетах отменяется: « Уже эти объявления размещаются на созданном правительством сайте tender.gov.az.

Глава MEDİA отметил, что запрет на скрытую съемку не распространяется на съемку в парках, на улицах: «Под скрытой съемкой подразумевается скрытый замысел, аудиовизуальная съемка, и речь не идет о каких-либо ограничениях деятельности субъектов медиа. Это просто неправильно понято».