Обнародовано число иностранцев в Азербайджане

«В Азербайджане созданы все необходимые условия для проживания иностранцев. Прошедшие два года были трудным периодом для мигрантов из-за пандемии COVID-1, передает АПА.

В течение нынешнего года был продлен срок пребывания иностранцев в Азербайджане», сказал в ходе беседы с журналистами сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане проживают 132 тысячи иностранцев: «Среди них преобладают граждане России, Турции, Украины, Грузии».