ГМС: Возросла потребность в иностранной рабочей силе на освобожденных территориях

«Квота на работу на 2021 год определена в 6740 человек. Квота разрешений на работу, выдаваемых иностранцам, определяется комиссией», сказал журналистам глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов, передает АПА.

Он отметил, что в этом году состоялось заседание комиссии: «Для принятия соответствующего решения в Кабинет Министров было внесено предложение. Думаю, что на следующий год эта квота будет увеличена. Основная причина этого связана с крупными восстановительными работами на освобожденных от оккупации территориях. В связи с этим возросла потребность в иностранной рабочей силе. Мы ожидаем увеличения на следующий год. Обращаясь к представителям частного сектора, хочу сказать — если у них есть какие-либо опасения по поводу квоты, какие-либо планы по привлечению иностранной рабочей силы, они могут предоставить ГМС прогнозы».