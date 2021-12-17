Лицам, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса в Азербайджане, выплачены надбавки за сентябрь



Лицам, участвующим в борьбе с пандемией коронавируса в Азербайджане, выплачены срочные надбавки и премии за сентябрь в размере более 11 миллионов манатов.

Об этом сообщает Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Согласно сообщению, в сентябре 2021 года медработникам выплачено около 10 миллионов манатов, лицам, являющимся не медработниками — более 1,1 миллиона манатов.

Медработникам частных клиник, также привлеченных к мероприятиям по борьбе с коронавирусом, выплачены срочные надбавки в размере 6 341,3 маната, а волонтерам — премии в размере 1 250 манатов. Агентство по ОМС продолжает выплату срочных надбавок за сентябрь и октябрь», говорится в сообщении.

Одновременно упоминается о том, что выплата срочных надбавок к зарплате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, продлена до 1 января 2022 года.