Задержаны 4 человека, незаконно въехавшие на освобожденные территории

Задержаны 4 человека, въехавшие на освобожденные территории без разрешения.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, были задержаны жители села Гасангая Джейхун Абышов, Шахин Абышов, Санан Гасанов и Масим Гасанов, которые проникли на освобожденные от оккупации территории, обойдя контрольно-пропускные пункты.

В отношении задержанных были составлены соответствующие протоколы в соответствии со статьями Кодекса об административных проступках. Собранные материалы направлены в районный суд для дальнейшего рассмотрения