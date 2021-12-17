В Баку сиделка избила тяжелобольную пожилую женщину

В Баку тяжелобольная пожилая женщина подверглась физическому насилию за то, что не смогла подняться с кровати. Данный инцидент попал на видео.

Насилие в отношении женщины применила сиделка, нанятая дочерью 75-летней Земфиры Мусаевой для ухода за нею.

63-летняя сиделка приходила к З.Мусаевой с сентября, пока на теле больной женщины не обнаружили следы истязаний. Дочь З.Мусаевой утверждает, что обнаружила эти следы после 1-2 месяцев работы сиделки.

Сама больная не в состоянии говорить, но ее дочь засомневалась в том, что мать способна травмировать себя сама. Она установила в квартире З.Мусаевой скрытую камеру наблюдения, благодаря которой увидела, как С.Ахундова «ухаживает» за ее матерью, сообщает 1news.az

После обращения дочери Xəzər Xəbər направил к женщине свою группу, которая убедилась, что это и вправду тяжелобольная женщина с нарушением речи.

Также они связались с сиделкой, которая не захотела выпуска в эфир записи этой беседы, но подробно рассказала об инциденте. Она призналась, что это произошло в 7 часов утра, когда она была сонной. По ее словам, в этот момент она думала о своем больном ребенке, который остался дома, что спровоцировало вспышку нервозности. С.Ахундова сказала, что смотрела за пожилой женщиной как за родной матерью, и очень сожалеет о случившемся.

Дочь Земфиры Мусаевой обратилась в полицию, которая взяла у обеих сторон объяснительные. В настоящее время разбирательство по делу ведется в Пираллахинской районной прокуратуре. По его итогам произошедшему будет дана правовая оценка.