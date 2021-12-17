В Баку из автосервиса угнан автомобиль

Задержан гражданин, угнавший автомобиль из автосервиса в Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В 6-ое отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции поступила информация о том, что из автосервиса, находящегося на территории поселка Бинагади, угнали автомобиль марки «Chevrolet», принадлежащий В.Велиеву.

Немедленно были начаты оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых на участке дороги Баку-Губа сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции задержали подозреваемого в угоне транспортного средства.

Сотрудниками полиции также установлено, что подозреваемый в угоне автомобиля Муса Тагиев (житель Бейлаганского района) и его пассажир Эльнур Гусейнов (житель Абшеронского района) принимали наркотические вещества. Они были задержаны и переданы в отделение полиции №40 Бинагадинского РУП.

Составлены протоколы по статьям 333.1 и 206 кодекса Азербайджанской республики об административных проступках.

По решению Бинагадинского районного суда М.Тагиева арестовали в административном порядке на 25 дней, Э.Гусейнова — на 1 месяц.