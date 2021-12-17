В Загатале и Сабирабаде задержали больных коронавирусом

Сотрудники Загатальского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, им оказался житель села Алиабад Джейхун Рзаев.

Выяснилось, что мужчине было прописано лечение от коронавируса в домашних условиях, однако он, грубо нарушив правила карантина, покинул место проживания.

С соблюдением медицинских процедур, его вернули домой.

По факту ведется расследование.

Сотрудники Сабирабадского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, им оказался житель села Суговушан Гусейн Абдуллаев.

Выяснилось, что мужчине было прописано лечение от коронавируса в домашних условиях, однако он, грубо нарушив правила карантина, покинул место проживания.

С соблюдением медицинских процедур, его вернули домой.

По факту ведется расследование.