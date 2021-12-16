Загорелся грузовик, следовавший из Грузии в Баку

Произошел пожар в крупнотоннажном грузовике, перевозившем грузы из Грузии в Баку.

Пожар произошел сегодня вечером на участке магистрали Евлах-Загатала-граница Грузии, проходящем по территории поселка Алиабад Загатальского района, пишет АПА.

В результате пожара в прицепе крупнотоннажного грузовика марки «Mercedes» (99 BK 791), за рулем которого находился Мубариз Азеддин оглу Гадимов (1985 г.р.), сгорели часть прицепа автомобиля и автозапчасти. Остальная часть автомобиля была защищена от огня.

Для тушения пожара на место происшествия были вызваны техника и личный состав Загатальской районной части Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

При пожаре никто не пострадал.

По факту проводится расследование.