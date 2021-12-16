МВД: В ряды полиции приняты 573 участников Отечественной войны и членов семей шехидов



16 декабря с участием министра внутренних дел, генерал-полковника Вилаята Эйвазова проведен очередной строевой смотр молодежи, желающей служить в городских, районных органах внутренних дел на должностях рядового и младшего начальствующего состава.

В.Эйвазов дал рекомендации лицам, которые будут приняты на службу, чутко и оперативно подходить к обращениям граждан, всегда проявлять высокую культуру и сдержанность в общении с ними, сообщает АПА.

При этом подчеркивается, что в течение года на службу в органы внутренних дел были приняты 573 участников Отечественной войны и членов семей шехидов.