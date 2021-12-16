Дети военнослужащих, погибших при крушении вертолета, взяты на попечительство



16 декабря в онлайн формате состоялось заседание Исполнительного комитета Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА).

Председатель конфедерации, депутат Саттар Мохбалыев сообщил о том, что в повестку заседания включены ряд организационных и текущих вопросов,передает АПА.

Было отмечено, что сообщение о гибели 14 военнослужащих 30 ноября этого года в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) глубоко опечалила всех и предусмотрено оказание содействия в решении социальных проблем их семей.

На заседании было принято решение взять на попечительство 14 малолетних детей 8 военнослужащих, погибших в результате крушения военного вертолета ГПС и выплачивать каждому из них до достижения 18-летнего возраста ежемесячно в качестве материальной помощи 100 манатов. В решении предусмотрено также оказание единовременной материальной помощи семьям 6 военнослужащих, погибших в этой авиакатастрофе в размере 1 000 манатов.