Музею Виктории и Альберта направлено письмо в связи с провокацией

«На днях я направил письмо в музей Виктории и Альберта. Как вам известно, в музее был сфальсифицирован факт о произведении Низами», сказал депутат Рафаэль Гусейнов в ходе симпозиума «Наследие Низами Гянджеви — XXI век», сообщает АПА.

«Различные силы пытаются отделить Низами от Азербайджана, представить его миру как представителя другой нации. Все это можно понять. Низами является одним из факторов, подтверждающих силу Азербайджана. Если 2021 год был объявлен президентом страны Годом Низами, то за этим обязательно стоит политическая цель. И она заключается в том, что мы должны беречь творчество Низами», — подчеркнул депутат.

Напомним, лондонский музей Виктории и Альберта исказил факт об азербайджанском поэте Низами Гянджеви. Сцена из поэмы «Хосров и Ширин», которая входит в «Пятерицу» Низами, была представлена как отрывок из персидского дастана.