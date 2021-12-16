В Азербайджане озвучено число детей, которым выплачиваются алименты

“В исполнительном производстве находится более 700 тысяч исполнительных документов, и более 100 тысяч из них связаны с требованием алиментов», заявила ведущий советник аналитико-контрольного отдела Главного управления исполнения Министерства юстиции Кямаля Ахмедова.

По ее словам, число подобных дел растет с каждым годом: “Количество детей в делах об алиментных обязательствах превышает 160 тысяч. Если в 2009 году количество исполнительных документов по алиментам составляло более 25 тысяч, то за последние два года увеличилось в 4 раза. За последние полтора года взыскателям алиментов было выплачено более 130 миллионов манатов”.