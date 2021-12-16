Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны

Президент Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий лиц, получивших статус семьи шехидов, и лиц, имеющих военную инвалидность.

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно указу, приватизация квартир в многоквартирных зданиях, построенных по заказу Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Рамана Сабунчинского района, поселке Умид Гарадагского района, поселке Ходжасан Бинагадинского района, Абшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, а также в относящихся к Государственному жилищному фонду многоквартирных зданиях, строящихся в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района города Баку и Абшеронском районе, согласно статье 146.4 Жилищного кодекса Азербайджанской Республики будет осуществляться Министерством труда и социальной защиты населения путем продажи этих квартир.