Завтра в Баку будет облачно и туманно

17 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром и вечером местами будет слабый туман, ожидается моросящий дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 6-8° тепла, днем 10-13° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном ночью и вечером местами ожидаются осадки, в горных районах возможен снегопад. Утром туман. Будет дуть местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-7° тепла.