Кямаледдин Гейдаров: Принятие мер против незаконных построек успешно продолжается



Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) также осуществляет контроль за нарушениями в строительстве.

Об этом сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, передает АПА.

По словам министра, незаконные постройки встречаются, и на это есть объективные и субъективные причины. Кямаледдин Гейдаров напомнил, что такие постройки есть уже несколько лет, и добавил, что их выявление, предоставление новых документов занимает определенное время.

Он отметил, что в настоящее время Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве МЧС и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре ведут совместную работу по противодействию незаконному строительству.

Кямаледдин Гейдаров также подчеркнул, что принятие мер против незаконных построек успешно продолжается.