Кямаледдин Гейдаров: Уровень точности минных карт низкий

«Мы одержали блестящую победу в Отечественной войне».

Об этом сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, передает АПА.

Министр по чрезвычайным ситуациям сказал, что за 44 дня был положен конец 30-летней оккупации:

«Теперь видны следы зверства противника. Эти территории были заминированы, чтобы убить людей, они разрушили все. Если эти земли были вашими, почему все превратили в руины? Это говорит об их сущности».

Министр отметил, что уровень точности минных карт, представленных сегодня Арменией, низкий.