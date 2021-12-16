В Агсу возбуждено уголовное дело против отправившегося на работу больного COVID-19

Активный больной коронавирусом был задержан в общественном месте сотрудниками полиции Агсуинского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД, житель города Руфат Мирзаев лечился на дому от коронавирусной инфекции и был проинструктирован не выходить из дома.

Однако мужчина покинул дом и отправился в собственную парикмахерскую, подвергая опасности здоровье окружающих.

После разъяснительной беседы с ним его вернули домой с соблюдением медицинских процедур.

В Агсуинском РОП против Мирзаева возбуждено уголовное дело.