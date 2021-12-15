Сегодня Салатын Аскеровой исполнилось бы 60 лет

16 декабря 1961 года в Баку родилась азербайджанская журналистка, корреспондент газеты «Молодежь Азербайджана» в Баку, Национальный Герой Азербайджана Салатын Аскерова.

В 1979 году Салатын Аскерова окончила школу № 18 им. Микаила Мушвига. В этом же году поступила в Азербайджанский институт нефти и химии.

Позднее, после окончания института и, получив профессию инженера, Аскерова стала журналистом. Свою журналистскую деятельность она начала в газете «Баку». С 1988 года работала репортером в газете «Молодежь Азербайджана». В 1990–1991 годах вела репортажи из Нагорного Карабаха, часто выезжала в зону боевых действий.

9 января 1991 года по пути из Лачина в Шушу на 6 км от дороги у села Галадереси машина, в которой находилась Салатын Аскерова попала под обстрел армянских боевиков. Вместе с ней в машине было трое военнослужащих: командир батальона подполковник О. Ларионов, начальник штаба военной комендатуры Лачинского района майор И. Иванов и сержант И. Гойек. Олег Ларионов был родом из Тайшета, сибиряк. Он более пяти лет командовал батальоном, который весной 1990 года выдерживал атаки армян на село Баганис Айрум в Казахском районе. За голову Ларионова армянами была обещана награда в 10 тысяч рублей.

15—17 мая 1991 года на территории Нагорного Карабаха по обвинению в убийстве были задержаны А. Мкртчян, Г. Петросян, А. Мангасарян и Г. Арустамян. 29 августа 1991 года прокуратура Азербайджана сделала заявление, согласно которому все четверо «…привлекаются к уголовной ответственности». Арестованные были приговорены судом к высшей мере наказания — расстрелу, однако вскоре были переданы армянской стороне.

Указом президента Азербайджанской Республики №294 от 6 ноября 1992 года Аскеровой Салатын Азиз кызы было присвоено звание Национального Героя Азербайджана (посмертно).

Похоронена на Аллее Шехидов в Баку.

Её именем названа улица в Баку. Один из катеров в Бакинской бухте носит её имя. На стене дома, где она жила установлена мемориальная табличка. Село, близ которого Салатын Аскерова была убита названа в её честь — Салатынкенд.