Омбудсмен осуждает преступления армян против азербайджанцев

Аппарат Омбудсмена Азербайджана распространил заявление в связи с сообщением, опубликованным в некоторых СМИ о том, что 13 декабря 2021 года Мурад Оганесян армянского происхождения вошел в одну из частных клиник в столице Российской Федерации Москве и нанес ножевые ранения врачу этой клиники Джамалу Одилову с намерением убить его.

Как говорится в сообщении Аппарата Омбудсмена, М.Оганесян был задержан сотрудники полиции и в ходе допроса заявил следователю, что хотел убить Дж.Одилова именно из-за того, что решил, что он азербайджанец: «К сожалению, как следствие политики ненависти, проводившейся в Армении долгие годы в отношении азербайджанцев, в армянском обществе сформировалась атмосфера нетерпимости к азербайджанцам и другим нациям, поощрялось совершение преступлений на почве ненависти, это продолжается и в настоящее время.

Я как Омбудсмен решительно осуждаю преступления против азербайджанцев, совершенные в результате проводимой Арменией политики ненависти, призываю руководство Армении воздержаться от поощрения действий, разжигающих межнациональную вражду и создающих угрозу для мира в регионе».