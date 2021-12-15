

Стартовали работы по асфальтированию дороги Худаферин-Губадлы-Лачин — одного из проектов дорожной инфраструктуры на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, которая будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

Протяженность автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин, берущей свое начало от участка магистральной дороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор вблизи Худаферинского водохранилища, составляет 56,4 км, передает АПА

Ведется также строительство новой автомобильной дороги протяженностью 14 км, ответвляющейся от указанной дороги на территории населенного пункта Ханлыг и ведущей в город Губадлы.

Общая протяженность дорог составляет 70.4 километров.

