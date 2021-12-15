Проводится расследование в связи с аудиозаписью директора школы о сборе денег

«Проводится расследование в связи с распространившейся аудиозаписью директора школы».

Об этом сказала заведующая Управлением образования города Баку (УОБ) Мехрибан Велиева, сообщает АПА.

«В этой связи проводится расследование. О его результатах будет сообщено общественности. Есть лица, виновные в определенных вещах. Этому будет дана юридическая оценка», — добавила она.

Отметим, в соцсетях распространилась аудиозапись директора полной средней школы №189-190 Джейран Гулиевой о сборе денег с учителей.