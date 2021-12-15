“Kontakt” открыла свой первый магазин за рубежом

Уникальный формат, электроника, бытовая техника и широчайший ассортимент домашнего текстиля, гарантия качества и цены … Теперь жители Грузии смогут воспользоваться этими преимуществами. Ведь Kontakt — одна из самых передовых розничных сетей в Азербайджане — вышла на грузинский рынок.

На днях состоялось официальное открытие магазина «Kontakt Home», расположенного на 2-ом этаже торгового центра «Tbilisi Central». На церемонии открытия участвовали официальные лица сети «Kontakt», представители брендов «Samsung», «Delonghi Group», «Philips», «Electolux», «Huawei», «Panasonic», «Beko», «Mademe Coco» и региональные представители других брендов, а также СМИ и сотни жителей Тбилиси.

Мероприятие началось с нажатия кнопки «Старт», которая символизирует начало торжества. Об этом в интервью грузинской телекомпании «İmedi TV» сказал генеральный директор сети магазинов «Kontakt» Гасан Исрафилзаде:

«Мы называем все наши магазины «Фабриками радости». Ведь у каждого сотрудника сети «Kontakt» есть общая цель: дарить людям радость, предоставляя им необходимую продукцию и услуги на самых выгодных условиях, которые облегчат их повседневную жизнь. А данная радость «производится» именно в наших магазинах «Kontakt». Сегодня, совместное с международными партнёрами нажатие на символическую кнопку, знаменует собой официальный запуск нашей «Фабрики радости». Я счастлив, что с концепцией «Kontakt — Радует» мы сможем уже радовать не только наших соотечественников, но и всех жителей Грузии».

Как и в случае с традиционными открытиями магазинов «Kontakt Home», и это мероприятие было насыщено музыкой, развлечениями, призовыми конкурсами и скидками. Жители Тбилиси встретили церемонию открытия с большим интересом.

Отметим, что скоро будет готов сайт kontakt.ge и откроются новые магазины сети в нескольких городах Грузии. Таким образом, не только жители Тбилиси, но и все население Грузии получит возможность воспользоваться преимуществами сети.

“Kontakt” — 100% азербайджанский бренд — в настоящее время является официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, таких как «Dyson», «Electrolux», «WAHL», «Toshiba», «Black & Decker», «Samsung», «LG», «Bosch», «Huawei», «Realme», «Sony »,« Panasonic », «Hoffmann »,«BQ»,«Sonorous», «Elari», «Thomas», «Beurer», «Karcher», «H Gala», «Cassore», «Simge», а также официальным центром продаж бренда «Apple».

В настоящее время сеть насчитывает 34 магазина в Азербайджане и интернет-магазин kontakt.az. Вы можете найти ближайший магазин здесь.