Завтра в Баку будет туман

16 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Утром и вечером местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 6-8° тепла, днем 9-12° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 10-12° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, к вечеру в некоторых западных районах пройдут дожди. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.