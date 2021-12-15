Начинается строительство новой дороги в транзитном коридоре Грузия-Азербайджан

В Грузии начинается строительство трассы Тбилиси-Сагареджо, которая соединит грузинскую столицу с кахетинским муниципалитетом. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог Минрегионразвития республики, передает Новости-Грузия.

Соглашение о строительстве двух участков трассы оформлено в рамках проекта скоростной автомагистрали в направлении Кахетии.

Участок Тбилиси-Сагареджо является частью транзитного коридора, ведущего в северо-западный регион Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через густонаселенные села и города.

«Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и сократит время в пути, отмечают в ведомстве.

Проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в Кахетии и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию», — говорится в сообщении ведомства.

По информации департамента автодорог, на участке Тбилиси-Сагареджо будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога протяженностью 31,5 километра.

Проект будет финансироваться из государственного бюджета.