Государственная дорожная полиция призывает водителей соблюдать режим труда и отдыха



В Главном управлении Государственной дорожной полиции обратились к водителям.

В своем обращении представители дорожной полиции напомнили о том, что сонливость и усталость водителей являются одной из причин серьезных дорожно-транспортных происшествий.

«Длительное вождение автомобиля без отдыха, без перерывов крайне опасно как для водителя, так и для других участников движения. По этой причине 9 июля этого года в результате ДТП в Уджарском районе погибли 5 человек, 2 получили увечья. Смертельным исходом завершилось и ДТП в Баку 13 октября — погибли 5 человек, 26 пострадали.

Только за последние 2 месяца на автомобильных дорогах республики 9 тяжелых дорожно-транспортных происшествий произошли по причине того, что водители засыпали за рулем», — говорится в сообщении.

В ГУ ГДП призвали сооблюдать режим труда и отдыха, делать перерывы хотя бы на 2-3 часа, а затем продолжать путь. Это гарантирует собственную безопасность, а также безопасность других участников движения.