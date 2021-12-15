Проведен мониторинг месторождений, разграбленных со стороны Армении во время оккупации



Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

На заседании было отмечено, что до сегодняшнего дня были проверены геологические карты освобожденных районов, пересмотрен баланс имевшихся запасов минерального сырья на основании данных Фонда.

В этих районах выполнены кадастровые работы 167 имеющихся месторождений, проведен осмотр и мониторинг 52 месторождений, разграбленных в период оккупации, проведена предварительная оценка нанесенного ущерба. Для изучения источников подземных вод в Агдамском районе была проведена проверка 523 скважин, в Физулинском районе – 68 скважин. Подготовлена «Программа восстановления лесного фонда на 2022-2026 годы», предусматривающая меры по лесоразведению на освобожденных территориях. В рамках программы на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов планируется реализация мероприятий по восстановлению лесного фонда площадью около 30 тыс. гектаров.