Задержан больной COVID-19, пытавшийся проникнуть в Кельбаджар



Житель Газахского района Яшар Аллахгулиев, тест которого на коронавирус оказался положительным, попытался незаконно проникнуть в Кельбаджарский район.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), мужчина был задержан на комендантском посту сотрудниками Гёйгёльского районного отдела полиции (РОП), передает «Пепорт».

В ходе разбирательств было установлено, что, несмотря на предписание врачей, Я.Аллахгулиев покинул место жительства. Сотрудники РОП вернули гражданина по адресу проживания с соблюдением медицинских процедур.

По факту в следственном отделе РОП продолжается расследование.