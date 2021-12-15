ФАО окажет помощь в восстановлении лесов на освобожденных территориях



Состоялся итоговый семинар проекта по оценке и мониторингу лесных ресурсов в Азербайджане.

Выступая на семинаре, глава офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мелек Чакмак отметила, что основной целью проекта является внедрение системы устойчивого управления лесами в Азербайджан, повышение экологических, экономических выгод и качества лесов.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов отметил, что есть предложения в связи с проектами по налаживанию деятельности в трех направлениях.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях ведутся работы по сохранению биоразнообразия, использованию богатых водных ресурсов, расчету ущерба, нанесенного запасам минерального сырья, и подачи исков в связи с этим, восстановлению лесов: «Мы будем реализовывать проекты совместно с ФАО на освобожденных от оккупации территориях. В рамках одного проекта планируется восстановить 200 гектаров лесов» (Цитата по АПА).