Экс-сотрудникам МИД грозит 7 лет лишения свободы



Завершено судебное следствие по уголовному делу бывшего начальника Управления делами МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления Салима Ализаде.

Сегодня на процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева, выступил государственный обвинитель.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств в уголовном деле, прокурор запросил для обвиняемых Фархада Моллазаде и Салима Ализаде по 7 лет лишения свободы с применением 62-й статьи Уголовного кодекса.

Было отмечено, что мера пресечения в виде домашнего ареста, избранная в отношении обвиняемых, должна быть изменена на заключение под стражу.

Отметим, что обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В отношении их Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Через некоторое время суд отпустил их под домашний арест.