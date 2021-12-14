В Бразилии политики решили выяснить отношения на ринге

Два политика из Бразилии решили выяснить отношения на ринге, сообщает LADBible. Таким образом мужчины хотели выместить друг на друге злость от разногласий.

Соперниками стали мэр города Борба Симау Пейшоту и бывший советник Эринеу Алвеш да Силва, обвинивший первого в неэффективном управлении. Кроме того, да Силва не раз оскорблял своего оппонента, называя того мерзавцем и негодяем.

Сообщается, что на бой даже продавались билеты за $17. Поединок состоялся в спортзале школы и продлился 13 минут. После трех раундов Пейшоту едва передвигал ногами от ударов противника, но все равно одержал победу, что вызвало недовольство у публики.

«Я не уличный боец, я мэр. Но если кто-то захочет со мной подраться, то я готов. Я всегда был победителем», — прокомментировал свою победу Пейшоту.