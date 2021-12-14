Турция — Армения: тонкости диалога

Политики, журналисты и эксперты вновь обсуждают шансы на нормализацию отношений Армении и Турции. Информагентства с пометкой «молния!» цитируют заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Выступая в парламенте, глава турецкой дипломатии сообщил, что «для нормализации отношений с Арменией мы скоро взаимно назначим спецпредставителей». Кроме того, по его словам, будет также открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Но куда важнее другое. Выступая в парламенте, Мевлют Чавушоглу особо подчеркнул, что в вопросе отношений с Арменией турецкая сторона уже проконсультировалась с Азербайджаном, и отметил, что в дальнейшем официальная Анкара также будет координировать свои действия с Баку, и что Анкара и Баку прикладывают дипломатические усилия для достижения регионального мира и стабильности.

А теперь — немного закулисья.

Прежде всего, в том, что Анкара предлагает Еревану нормализовать отношения, нет ничего удивительного и сенсационного. Победа Азербайджана в 44-дневной войне действительно открыла перед странами региона даже не «окно», а целые «ворота возможностей» для нормализации двусторонних отношений. Более того, наша страна выступала и выступает в поддержку такой нормализации. Достаточно вспомнить и проект Зангезурского коридора, и поддержку процесса разблокирования коммуникаций, и тем более предложенный Азербайджаном и Турцией новый формат регионального сотрудничества — 3+3. На таком фоне «подвижек» между Анкарой и Ереваном тоже следовало ожидать. И, хотя об этом не принято говорить вслух, но есть еще одно обстоятельство. Любая несогласованная или не признанная обоюдно граница таит в себе опасность будущей войны. В случае же с Арменией и Турцией необходимо учитывать и риск втягивания других стран: Турция входит в НАТО, Армения — в ОДКБ.

Но, возможно, куда важнее другое обстоятельство. Нынешний раунд диалога между Анкарой и Ереваном коренным образом отличается от тех попыток наведения мостов, которые уже имели место в не таком далеком прошлом, и прежде всего нашумевшей «футбольной дипломатии» и переговоров в швейцарском Цюрихе 2008-2010 года. Тогда, напомним, Азербайджан категорически возражал против политических «обнимашек» Турции и Армении, и эксперты признают: переговоры сорвались не в последнюю очередь именно из-за жесткой и принципиальной позиции Азербайджана.

Но сегодня ситуация уже принципиально иная. Во-первых, у Азербайджана и Турции зафиксированный на бумаге стратегический союз, здесь есть такой документ, как Шушинская декларация, и это уже меняет дело коренным образом. Во-вторых, напомним еще раз, Анкара действует в тесной координации с Баку. И самое главное, ранее оккупированные земли Азербайджана уже освобождены военным путём.

Но теперь уже многое будет зависеть от позиции Армении.

По совести говоря, нормализация отношений с соседями обещает и Еревану множество преференций, и прежде всего в экономике, выход из пресловутой «блокады», а точнее, «клетки», запертой изнутри, новые транспортные и логистические возможности, установление железнодорожной связи с Турцией, Ираном и Россией, приток инвестиций и многое другое. Но многое, если не все, будет зависеть от того, воспользуются ли в Ереване нынешним и, возможно, последним шансом на нормализацию отношений с соседями.

А вот тут есть тонкости.

В Ереване уже отреагировали. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ваан Унанян уже заявил, что официальный Ереван готов к процессу нормализации отношений с Турцией без каких-либо предварительных условий, что это отражено также в программе действующего армянского правительства, и добавил: «В этом плане мы приветствуем заявление министра Иностранных дел Турции о назначении специальных представителей в целях урегулирования двусторонних отношений. Мы подтверждаем, что армянская сторона назначит спецпредставителя для проведения диалога». Казалось бы, все вполне благожелательности и позитивно. Но лишь на первый взгляд. Потому как до последнего времени фраза «нормализация отношений с Турцией без каких-либо предварительных условий» означала требование Еревана «мириться», «топить лёд» и открывать границы без отказа Армении от территориальных притязаний к Турции, без признания Ереваном сложившихся в регионе границ вообще и Московского и Карсского договоров в частности. Правда, объявить об этом громогласно в Ереване по понятным причинам не решаются, но здесь уже давно научились прятать свои территориальные претензии к Турции под благозвучными эвфемизмами, будь то «преодоление последствий «геноцида»» или «нормализация без предусловий». Более того, в Армении уже вынырнул из небытия экс-глава МИДа Ара Айвазян, который уже жалуется: мол, мы видим из Анкары не позитивные сигналы, а постоянные требования. А это уже пусть косвенный, но весьма информативный сигнал: отказываться от претензий к Турции в Армении не намерены. В такой ситуации вопрос, на самом ли деле в Армении готовы к нормализации, стоит того, чтобы его озвучить.

Только вот если Армения упустит и этот шанс на нормализацию отношений с соседями, это будет катастрофой для самой же Армении, но никак не для Азербайджана и Турции. Вопрос лишь в том, понимают ли это в Ереване.

Нурани