ГТК: Некоторые высказывания Сафара Мехтиева были вырваны из контекста

Некоторые высказывания, озвученные председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафаром Мехтиевым в интервью СМИ, были вырваны из контекста пользователями соцсетей. Некоторые сайты и «герои соцсетей» ради рейтинга нацеливаются на депутатов Милли Меджлиса. Об этом говорится в сообщении ГТК.

Отмечается, что в заявлении разъясняется экономическая основа поправок, внесенных в Постановление Кабинета Министров № 305 в августе прошлого года, преимущества этого решения, несправедливая критика со стороны ряда депутатов. Также отмечается, что данные вопросы уже нашли свое решение.

«Следует отметить, что граждане были подробно проинформированы о необходимости и пользе изменений, обеспечена реализация электронной торговли в соответствии с законом. ГТК всегда с уважением относится к мнениям депутатов Милли Меджлиса в связи с деятельностью таможенных органов, ценит высказанные предложения, принимает справедливые замечания», — отмечается в сообщении.

Отметим, что на сегодняшнем пленарном заседании председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что информация о том, что председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев в интервью СМИ назвал некоторых депутатов мошенниками, не соответствует действительности. Мехтиев позвонил ей и прояснил вопрос. Во время разговора Сафар Мехтиев сказал, что в интервью на самом деле он подразумевал не депутатов, а некоторых чиновников.