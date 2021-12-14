Дорожная полиция: Выдача водительских прав на управление мопедами пока не предусмотрена



В Азербайджане пока не предусмотрена выдача водительских прав на управление мопедами, то есть транспортными средствами с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров, а также их государственная регистрация.

Об этом заявил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Баку Араз Аскерли, передает Тренд.

По его словам, использование гражданами таких транспортных средств в последние годы имеет важное значение для дорожного движения.

Считаем, что правильное использование этих транспортных средств внесет вклад в предотвращение транспортных заторов на дорогах, отметил главный инспектор.

«При этом наши граждане выражают справедливое недовольство и беспокойство в связи с мопедами. Дело в том, что аварии, виновниками которых становятся водители мопедов, а также нарушение ими правил дорожного движения невозможно выявить специальными техническими средствами. Считаю, что выдвинутые нами предложения скоро найдут свое отражение в новом законопроекте, и лица, управляющие этими транспортными средствами, будут привлекаться к ответственности за нарушение правил дорожного движения», — сказал Аскерли.

По его словам, согласно требованиям действующего законодательства, сотрудники дорожной полиции принимают меры в отношении водителей мопедов, нарушающих правила дорожного движения.

«Согласно статье 338 Кодекса об административных проступках, в отношении этих лиц предусмотрен штраф в размере от 20 до 100 манатов», — сказал Аскерли.