Автодорога, ведущая от поселка Г.З.Тагиева до Сумгайыта станет 4-полосной

Автодорога республиканского значения поселок Г.З.Тагиева – Сумгайыт расширяется до четырех полос движения.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), согласно проекту, протяженность расширяемой до 4 полос автодороги составляет 13.7 км. После окончания работ ширина дороги будет увеличена с 15 м до 23-25 м, а ширина ее проезжей части – с 7-10 м до 15 м.

«Причина связана не с Турцией, а со структурами в Азербайджане, которые ответственны за это. Мы должны применить оптимальные цены в региональных аэропортах на международные рейсы. Недавно я была в Узбекистане, там мне сказали что требуется 10 часов, чтобы попасть в Азербайджан. По времени так, как будто летишь в Америку. Необходим комплексный подход к вопросу развития туризма».