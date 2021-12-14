Депутат: Жду открытия Зангезурского коридора, поеду на машине в Ереван и оттуда вылечу в Стамбул

«Туризм — это, прежде всего, культурное событие, культурный обмен», сказал в хлде сегодняшнего заседания Милли Меджлиса депутат Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что мы должны уметь представлять наше культурное наследие.

Депутат Агиль Аббас сказал, в Нахчыване уже начаты работы в области сельского туризма, есть и достижения: «Сегодня здесь все высказали свои предложения. Снизит ли AZAL цены? Нет, не снизит. Уже открывается рейс из Еревана в Стамбул, билеты по нашему курсу стоят 80 манатов. Я тоже жду, когда откроется Зангезурский коридор, поеду на машине в Ереван, оттуда вылечу в Стамбул»