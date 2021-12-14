Ганира Пашаева посетовала на дороговизну авиабилетов

На сегодняшних обсуждениях в Милли Меджлисе законопроекта «О туризме» председатель парламентского комитета по культуре Ганира Пашаева пожаловалась на дороговизну авиабилетов.

Депутат отметила, что в братской Турции цены на авиабилеты в различные страны дешевле, чем в Азербайджане, сообщает АПА.

«Причина связана не с Турцией, а со структурами в Азербайджане, которые ответственны за это. Мы должны применить оптимальные цены в региональных аэропортах на международные рейсы. Недавно я была в Узбекистане, там мне сказали что требуется 10 часов, чтобы попасть в Азербайджан. По времени так, как будто летишь в Америку. Необходим комплексный подход к вопросу развития туризма».