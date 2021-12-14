В Сумгайыте сотрудника «Азеришыг» пырнули ножом

В Сумгайыте сотруднику ОАО «Азеришыг» нанесли ножевое ранение.

Как сообщили в прокуратуре города Сумгайыт, инцидент произошел во время проверки линии электропередач в одном из зданий в 13 микрорайоне. Житель Сумгайыта Мубариз Махмудов оказав сопротивление, ранил ножом сотрудника ОАО «Азеришыг» Вагифа Бадалова в спину.

По факту в прокуратуре города Сумгайыт возбуждено уголовное дело по статье 315 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса. Мубариз Махмудов задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. Следствие продолжается.