В 300 школах проверили исполнение мер борьбы с коронавирусом

Агентство по обеспечению качества образования провело мониторинги в 300 общеобразовательных учреждениях, расположенных в Баку и Сумгайыте, а также в Абшеронском районе.

Как сообщили АПА в Министерстве образования, целью мониторинга является проверка состояния соблюдения правил входа и выхода в здание, санитарно-гигиенических правил в общеобразовательных учреждениях, оперативный контроль и информирование о коронавирусе,уровень соблюдения требований к использованию столовой, библиотеки, спортзала и инфраструктуры внутри школы.

По результатам мониторингов школ были даны рекомендации и указания по лучшей организации работы.