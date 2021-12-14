Генеральный прокурор возбудил уголовное дело по факту надругательства армянских футболистов над флагом Азербайджана

Военно-политическое руководство Армении продолжает совершать провокации против Азербайджана, грубо нарушая фундаментальные нормы и принципы международного права.

Об этом говорится в информации пресс-службы Генеральной прокуратуры. Отмечено, что в некоторых СМИ и соцсетях распространились видеокадры с изображением надругательства армянских футболистов над государственным флагом Азербайджанской Республики.

По факту генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, организованное группой) и 324 (Надругательство над Государственным флагом или Государственным гербом Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса.

Будет обеспечено принятие необходимых мер по выявлению и привлечению к ответственности лиц, совершивших преступления.