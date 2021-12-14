Азербайджан и Грузия подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере юстиции

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в рамках конференции, организованной Советом Европы в Италии, встретился с азербайджанским коллегой Фикретом Мамедовым.

Об этом сообщил грузинский министр местному телеканалу İmedi.

По его словам, во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между министерствами юстиций двух стран:

«Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Планируется подписание меморандума между министерствами. Скорее всего документ будет подписан в феврале. Мы также определили новые сферы, которые должны регулироваться меморандумом».