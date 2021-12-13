Власти Франции закрыли десятки мечетей

Во Франции под предлогом «проявления экстремизма» закрыли 21 мечеть.

Как сообщил в эфире местного телеканала LCI глава МВД Франции Джеральд Дарманин, проверке подверглись 99 мечетей, подозреваемых в экстремистской деятельности.

«Из них 21 закрыта, процесс закрытия еще 6 мечетей продолжается. Данные шаги были предприняты в рамках закона «О борьбе с сепаратизмом», — сказал глава МВД Франции (цитата по «Анадолу»).

При этом Дарманин раскритиковал республиканцев и крайне правых за то, что они не голосовали за принятие указанного закона, благодаря которому, по его словам, впервые в истории Франции было закрыто такое большое число мечетей.

Деятельность еще 36 проинспектированных мечетей во Франции не претерпела особых изменений, поскольку их деятельность не противоречит законам республики. Некоторые из них перестали получать внешнее финансирование, одна из мечетей уволила имама, обвиненного в экстремизме, отметил Дарманин.

При этом глава ведомства подчеркнул, что проверки мечетей будут продолжены.

В стране мало культовых сооружений, связанных с экстремизмом, в целом во Франции нет проблем с мусульманами, добавил глава МВД.

Так называемый «закон о сепаратизме», переименованный позже в «Закон, укрепляющий уважение к принципам республики», анонсированный президентом Эммануэлем Макроном 2 октября 2020 года, был принят в августе текущего года.

Законопроект подвергся критике со стороны международного сообщества, неправительственных и правозащитных организаций, главным образом ООН, на том основании, что он нацелен на мусульман и способствует дискриминации.