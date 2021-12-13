Заставлявший работать женщину и ее детей мужчина получил 7 лет тюрьмы

Зачитан приговор лицу, принудившему работать иностранного гражданина и ее несовершеннолетних детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД, был задержан житель Кяльбаджарского района Мухаммед Бабакишиев, подозреваемый в привлечении к принудительному труду в животноводческом хозяйстве, расположенном в поселке Бейимли Зардабского района, женщину и ее двух несовершеннолетних детей.

В связи с этим расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 144-2.2.1 и 144-2.2.2 (принудительные работы) Уголовного кодекса, завершено, и для рассмотрения направлено в Шекинский суд по тяжким преступлениям.

По приговору суда М.Бабакишиев был признан виновным и приговорен к 7 годам лишения свободы.