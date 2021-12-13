Отравление донерами в Баку: возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту отравления донером в Баку.

Как сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев, по факту отравления донером нескольких лиц в следственном отделе Насиминского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 200 (Обман потребителей либо производство и сбыт некачественной продукции) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются, отмечает АПА.

Отметим, в Баку 8 человек были госпитализированы в Клинический медицинский центр с отравлением донером.

Все отравившиеся покупали донер с куриным мясом в донерной «Dönər Market» вблизи торгового центра «28 Mall». Из обратившихся в КМЦ — одна женщина и 7 мужчин. Одному из отравившихся 16 лет, он был помещен в Клиническую детскую больницу №2.

Позднее состояние отравившихся нормализовалось и их выписали из больницы.