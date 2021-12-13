Закир Эминов: В Агдаме планируется поселить 70-100 тысяч, а на окружающих его территориях – 70 тысяч человек



«Возрождение Карабаха может дать значительный импульс развитию экономики Азербайджана».

Об этом сказал генеральный директор Института географии имени Г.Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Закир Эминов, передает АПА.

«Мы не можем восстановить все разрушенные там села. На это требуется много времени. Работы начаты в основном в районных центрах. Ближе всего к нам с точки зрения транспорта и перевозки находится город Агдам. Можно увеличить население этого города как минимум до 200-300 тысяч человек. Потому что он расположен на равнине, занимает выгодное географическое, стратегическое положение. Согласно общегосударственному проекту, в самом городе планируется поселить 70-100 тысяч, а на окружающих его территориях – 70 тысяч человек. Для восстановления сел нужно обеспечить их электроснабжение, построить дороги, решить проблему водоснабжения, построить школы, объекты социальных услуг. На это потребуются годы», — подчеркнул он.

З.Эминов сказал, что в отдельных районах страны сельское население составляет 60-70 процентов, но уже и в селах естественный прирост низкий. В 70-80 процентах семей в Азербайджане двое детей.

«Это не обеспечивает рост численности населения. Для повышения естественного прироста государство должно проводить демографическую политику. Нужно выплачивать пособие на ребенка, ввести определенные льготы, выплачивать материнское пособие, ввести льготы в связи с трудоустройством матерей. У нас уже много лет обсуждается вопрос о выплате пособий на ребенка. Я несколько раз говорил, что это не тема обсуждения. Детское пособие нужно выплачивать, это однозначно так. В противном случае отрицательные последствия демографии дадут знать о себе. В настоящее время численность Карабахского экономического района составляет 900 тысяч человек. При обновленном распределении сюда включены и Барда, Агджабеди. По численности населения Карабах занимает 3-е место после Баку. Анализ данных за последние 2 года показывает, что серьезного роста населения не будет».