В период коронавируса участились случаи интернет и телефонного мошенничества



В период пандемии коронавируса (COVID-19) 87% населения Азербайджана столкнулось со случаями интернет и телефонного мошенничества, сообщил представитель лаборатории Kaspersky в Азербайджане Мушфиг Мамедов.

По его словам, эти данные получены на основе опроса, проведенного среди жителей городов Баку, Гянджи и Сумгайыта, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«Респонденты отметили, что 27% мошенников представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций, 27% — представителями известных брендов, 17% — различных магазинов и 15% — продавцами сайтов объявлений», — сказал Мамедов в понедельник на пресс-конференции.

Он также отметил, что мошенники в целях обмана используют различные легенды. Наиболее распространенные — предложения по получению лотерейного выигрыша (34%), предложения по вложению инвестиций с большой доходностью (25%), участие в схемах по получению легкого заработка (14%) и извещение о подозрительных финансовых операциях на личном счету (13%).

«Основные цели, которые преследуют кибермошенники — это получение информации по банковской карте или же кода, полученного по SMS (36%), перевод денег с карты на карту (21%), получение личной информации или же информации о платежах (21%), переход по присланной ссылке (16%)», — отметил Мамедов.

По словам представителя лаборатории Kaspersky, в результате такой незаконной деятельности из каждых 6 человек один лишается своих денежных средств. «В среднем каждый человек, ставший жертвой мошенников, теряет 25 манатов», — добавил Мамедов.

Он отметил, что согласно законодательству Азербайджана, к уголовной ответственности за мошенничество можно привлечь, если сумма нанесенного вреда превышает 500 манатов. «Мошенники, зная это, стараются не превышать данную сумму», — сказал он.

Мамедов также сообщил, что 44% интернет-пользователей для защиты от мошенников ничего не предпринимают, 50% — не отвечают на сомнительные письма и не переходят по присланным ссылкам, остальные — используют антивирус и «черный список».

«Среди пользователей сотовой связи: 62% пользователей в целях защиты не предпринимают никаких мер, 24% — не отвечают на незнакомые номера, 7% — используют «черный список» и 6% — используют специальные программы по определению номеров», — подчеркнул он.