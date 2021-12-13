В Баку открылся офис Тихоокеанского альянса

В Баку состоялось открытие офиса Тихоокеанского альянса.

На церемонии открытия приняли участие послы Колумбии, Мексики, Чили, а также заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает Report.

Как заявил на мероприятии посол Колумбии в Азербайджане Луис Антонио Димате Карденас, «это очень важное событие для стран Тихоокеанского альянса».

Дипломат отметил, что Альянс уделяет большое внимание региональной интеграции, а также сотрудничеству в том числе в сфере туризма.

Он напомнил, что ежегодно Тихоокеанский альянс проводит заседание с участием всех стран организации, а также стран-наблюдателей, в том числе Азербайджана.

«Мы высоко оцениваем усилия Азербайджана в этом Альянсе. Открытие офиса укрепит отношение между Азербайджаном и странами альянса, а также откроет новые направления для сотрудничества. Мы заинтересованы в укреплении связей с Азербайджаном», — заявил посол Колумбии.

Тихоокеанский Альянс — торговый блок, в который входят четыре латиноамериканские страны: Мексика, Перу, Чили, Колумбия. Азербайджан является наблюдателей с Альянсе.