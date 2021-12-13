Швейцария выделила 1,5 млн. швейцарских франков на разминирование в Карабахе

«Мы осознаем проблему мин в Карабахе».

Об этом заявила посол Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре на пресс-конференции по случаю презентации «Новой Швейцарской программы сотрудничества в регионе Южного Кавказа на 2022-2025 годы», отвечая на вопрос о минной проблеме в Карабахе, передает АПА.

Посол отметила, что после завершения боевых действий в Карабахе правительство Швейцарии выделило в качестве помощи Международному комитету Красного креста 1,5 млн. швейцарских франков на разминирование в регионе.

«Мы осознаем проблему мин. Правительство Швейцарии выделило на гуманитарную деятельность Международного комитета Красного креста в этом направлении 1.5 млн. швейцарских франков», — отметила посол.